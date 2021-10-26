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Meteoroloji uyardı: İç Anadolu'ya sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: İç Anadolu'ya sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacağı, İç Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.