- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Meteoroloji uyardı: İç Anadolu'ya sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: İç Anadolu'ya sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacağı, İç Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.
- AA & Ensonhaber
- 26.10.2021 - 19:53
- Güncelleme : 26.10.2021 - 20:01
İç Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
ÜLKE GENELİ PARÇALI VE AZ BULUTLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ
İç Anadolu'nun güneydoğusunun yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ