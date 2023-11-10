Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 ilde yağış etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 11 ilde, bugün etkili olan güneşli ve sıcak havanın, yarından itibaren yağmura dönüşeceğini duyurdu.

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Türkiye, rekorların kırıldığı yaz mevsimini geride bıraktı.

Şimdilerde yurt genelinde sonbaharın etkileri yaşanıyor.

Bazı illerde yağışlar etkili olurken, bazı illeri ise lodos vuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın bugün güneşli ve sıcak olacağını açıkladı.

Marmara ve Ege'de yağış var

Ancak yağmurun, yarın Marmara ve Ege Bölgesi'ne gelmesi bekleniyor.

Sağanakla birlikte hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yarın aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 11 ilde yağmur yüzünü gösterecek.

11 ile yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışla birlikte rüzgarın da etkili olması beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

5 günlük hava tahmini raporu

Öte yandan Meteoloji'nin yayınlandığı 5 günlük hava tahminine göre, yağışlar önümüzdeki hafta da devam edecek.