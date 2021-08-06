Meteoroloji uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos Cumartesi sabah saatlerinde başlamak üzere Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan hava durumu ile İstanbulluların gözü kulağı yağmur haberlerindeydi.

Beklenen yağış haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulunan MGM, hafta sonu boyunca vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞMURLU

MGM'den yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 10, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda hissedilir derecede, 4 ila 12 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.