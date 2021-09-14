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    Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 00:14
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 00:17
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    Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) İstanbul'da Salı (Bugün) sabah saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli yağışla ilgili bilgilendirmede bulundu.

    İL İL YAĞIŞ UYARISI

    İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

    İstanbul'daki yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği belirtildi.

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #1

    SEL VE SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

    Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #2

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #3

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #4

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #5

    Meteoroloji uyardı: İstanbul da şiddetli yağış bekleniyor #6

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