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    Meteoroloji uyardı: Karadeniz'e kar geliyor

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, yüksek kesimler için ise kar uyarısında bulunuldu.
    • 25.11.2022 - 19:03
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    Meteoroloji uyardı: Karadeniz'e kar geliyor

    Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

    Kış kendini yavaş yavaş hissettirirken, kar da Doğu'dan giriş yapıyor.

    AA'nın haberine göre Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

    Doğu Karadeniz'e kar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ile sağanak, Rize il geneli ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Sahil kesimi için fırtına uyarısı

    Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji uyardı: Karadeniz e kar geliyor #1


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