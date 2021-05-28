Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava geri dönüyor. Sıcaklıklar birçok şehirde düşecek.

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi.

Havanın son durumu ile ilgili bilgi paylaşan Meteoroloji, beklenen yağışın bugün yurda giriş yapacağını duyurdu.

Buna göre; Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

KRİTİK GÜN CUMARTESİ

Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü.

Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

PAZARTESİ YİNE YAĞIŞ VAR

Pazar günü yağışlar yurdu terk edecek ancak haftanın ilk iş günü olan pazartesi yine dönecek.

Yurdun genelinde görülecek yağışlar, bazı bölgelerde şiddetli rüzgarla birlikte seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, çarşamba gününden sonra havanın normale döneceği bildirildi.