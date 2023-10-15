Meteoroloji uyardı! Yarın İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre; İstanbul, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın öğle saatlerinde başlayacak yağış akşam saatlerine kadar etkili olacak.

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Yurtta ekim ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıkların düşüşü iyice hissedilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yağış uyarıları peş peşe gelmeye başladı.

Yayınlanan son tahminlere göre, yarın İstanbul dahil tüm Marmara'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yağışlar saat 13.00 ile 21.00 saatleri arasında bekleniyor.

Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hafta sonu yeniden yükselecek

Öte yandan yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek ancak hafta sonu tekrar yükselecek. Dondurucu soğuklar salı ve çarşamba günleri etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü havalar tekrardan ısınacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

Yarın İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz böylesinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Antalya'da pastırma sıcağı, Erciyes'te kar

Antalya’da pastırma sıcaklarını yaşarken Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı.

8 kent sarı kodla uyarıldı

Meteoroloji; Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı uyarıda bulundu.

Karadeniz ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5 günlük haritalı tahmin