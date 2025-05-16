Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre, sıcak hava bir süre yerini yağmura bırakacak.

Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

SAĞANAK GELİYOR

Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli dışında), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimleri ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/sa); Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Ayrıca Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülebilir.

SEL BASKINLARINA KARŞI UYARI GELDİ

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta sarı kodlu uyarı yapılırken, İzmir, Aydın ve Muğla'da turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgar genel olarak güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

Ancak Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması öngörülüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.