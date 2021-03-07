Meteoroloji, yurt genelinde yağmura karşı uyardı

5 günlük hava tahmin raporlarını yayınlanan Meteoroloji, İstanbul dahil birçok şehirde yağmurlu havaların etkili olacağını açıkladı.

İlkbahar mevsimine doğru ilerlerken karlı havaların yurt genelini terk etmesinin ardından yağışlar da arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların etkisini göstereceği bölgeerde hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında düşeceğini açıkladı.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ

İstanbul ve çevresindeki illerde yoğun yağışlar beklendiğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceğini söyledi.





YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

2-8 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI

7 Mart Pazar günü hava durumu:

8 Mart Pazartesi günü hava durumu:

9 Mart Salı günü hava durumu:

10 Mart Çarşamba günü hava durumu:

11 Mart Perşembe günü hava durumu: