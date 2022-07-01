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    Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu hava tahmini raporu yayınlandı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kenti sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.İşte o iller..
    • 01.07.2022 - 14:05
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    Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu hava tahmini raporu yayınlandı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2022 için 12 kente sarı kodla hava tahmini raporu yayınladı.Başta başkent Ankara olmak üzere 12 il için  sağanak yağış uyarısı yapılırken sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulunuldu.

    Meteoroloji den 12 kent için sarı kodlu hava tahmini raporu yayınlandı! #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 12 şehir için; “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde uyarı yapıldı.


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