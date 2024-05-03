Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu uyarı! Yağış etkisini sürdürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Son yayınlanan tahmin haritasına göre, hafta boyunca yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, bazı bölgelerde devam edecek.

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İHA

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu da sürecek.

Yeni tahminlere göre bugün Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Sarı kodlu uyarılan iller

Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı.

Yapılan uyarıda, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Adana, Edirne, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Osmaniye, Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ.

Antalya Körfezi'nde fırtına

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar bugün günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)