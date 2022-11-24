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    Meteoroloji'den 33 il için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji'den 33 il için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adana turuncu kod ile uyarılırken diğer 32 il için de sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 22:18
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    Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'turuncu' ve 'sarı' uyarıda, yarın İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji'den 1'i turuncu 32 il için sarı uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yarın baklenen yağışlar nedeniyle 1 il için `turuncu`, 32 il için de `sarı` kodlu uyarı yapıldı.

    Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Adana turuncu kod ile uyarılırken, Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonuı, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji den 33 il için kuvvetli yağış uyarısı #1

    Meteoroloji den 33 il için kuvvetli yağış uyarısı #2


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