Euro
15.67
1.04%
Dolar
14.09
1.41%
Altın
879.27
1.18%
Borsa
1983
0.68%
Bitcoin
618.701
2.92%
BTXN Coin
36.83
-2.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Meteoroloji'den 37 ile kar yağışı uyarısı

    Yayınlanan hava durumu raporunda 37 ilde kar beklendiği yer alırken, bu illerin bir kısmında karla karışık yağmur yağacağı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den 37 ile kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

    Yayınlanan hava durumu raporunda, ülkenin büyük bir kesiminde kar yağışı görüldü.

    İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki illerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

    37 İLDE KAR BEKLENİYOR

    Çarşamba günü itibarıyla etkisini artıracağı ifade edilen kar yağışının 37 ili etkisi altına alacağı ve cumartesi günü yurdu terk edeceği açıklandı.

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #1

    KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

    Afyonkarahisar

    Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışlı olacak

    Ağrı

    Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı

    Amasya

    Perşembe günü karla karışık yağmur

    Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Ankara

    Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri kar yağışlı

    Aksaray

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe günü kar yağışlı

    Ardahan

    Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Artvin

    Cuma ve Cumartesi karla karışık yağmurlu

    Bayburt

    Cuma ve Cumartesi kar yağışlı

    Bilecik

    Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karla karışık yağmurlu

    Bitlis

    Perşembe günü karla karışık yağmurlu

    Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Bolu

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Burdur

    Çarşamba günü karla karışık yağmurlu

    Perşembe günü kar yağışlı

    Çankırı

    Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Çorum

    Perşembe: Kar yağışlı Cuma: Kar yağışlı Cumartesi: Kar yağışlı

    Erzincan

    Perşembe: Karla karışık yağmur Cuma: Kar yağışlı Cumartesi: Kar yağışlı

    Erzurum

    Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Eskişehir

    Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Gümüşhane

    Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı

    Hakkari

    Perşembe ve Cuma kar yağışlı

    Cumartesi günü kar yağışlı

    Isparta

    Perşembe günü karla karışık yağmur

    Cuma günü kar yağışlı

    Karabük

    Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Karaman

    Çarşamba ve Perşembe kar yağışlı

    Kars

    Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı

    Kastamonu

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü kar yağışlı

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #2

    Kayseri

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı

    Kırıkkale

    Perşembe ve Cumartesi günü kar yağışlı

    Kırşehir

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe günü kar yağışlı

    Konya

    Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışlı

    Kütahya

    Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışlı

    Muş

    Çarşamba ve Perşembe günleri karla karışık yağmur

    Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Nevşehir

    Çarşamba günü karla karışık yağmurlu

    Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı

    Niğde

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı

    Sivas

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Tokat

    Perşembe günü karla karışık yağmur

    Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı

    Uşak

    Çarşamba günü karla karışık yağmur

    Van

    Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur

    Cuma ve Cumartesi kar yağışlı

    Yozgat

    Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi kar yağışlı

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #3

    2 Mart Çarşamba

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #4

    3 Mart Perşembe

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #5

    4 Mart Cuma

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #6

    5 Mart Cumartesi

    Meteoroloji den 37 ile kar yağışı uyarısı #7

    6 Mart Pazar


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler
    Emlak

    İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    Ekonomi

    'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Görüş Bildir