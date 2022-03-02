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- Meteoroloji'den 37 ile kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 37 ile kar yağışı uyarısı
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 10:05
- Güncelleme : 02.03.2022 - 10:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Yayınlanan hava durumu raporunda, ülkenin büyük bir kesiminde kar yağışı görüldü.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki illerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
37 İLDE KAR BEKLENİYOR
Çarşamba günü itibarıyla etkisini artıracağı ifade edilen kar yağışının 37 ili etkisi altına alacağı ve cumartesi günü yurdu terk edeceği açıklandı.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Afyonkarahisar
Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışlı olacak
Ağrı
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı
Amasya
Perşembe günü karla karışık yağmur
Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Ankara
Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri kar yağışlı
Aksaray
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe günü kar yağışlı
Ardahan
Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Artvin
Cuma ve Cumartesi karla karışık yağmurlu
Bayburt
Cuma ve Cumartesi kar yağışlı
Bilecik
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karla karışık yağmurlu
Bitlis
Perşembe günü karla karışık yağmurlu
Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Bolu
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Burdur
Çarşamba günü karla karışık yağmurlu
Perşembe günü kar yağışlı
Çankırı
Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Çorum
Perşembe: Kar yağışlı Cuma: Kar yağışlı Cumartesi: Kar yağışlı
Erzincan
Perşembe: Karla karışık yağmur Cuma: Kar yağışlı Cumartesi: Kar yağışlı
Erzurum
Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Eskişehir
Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Gümüşhane
Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı
Hakkari
Perşembe ve Cuma kar yağışlı
Cumartesi günü kar yağışlı
Isparta
Perşembe günü karla karışık yağmur
Cuma günü kar yağışlı
Karabük
Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Karaman
Çarşamba ve Perşembe kar yağışlı
Kars
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kar yağışlı
Kastamonu
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü kar yağışlı
Kayseri
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı
Kırıkkale
Perşembe ve Cumartesi günü kar yağışlı
Kırşehir
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe günü kar yağışlı
Konya
Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışlı
Kütahya
Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışlı
Muş
Çarşamba ve Perşembe günleri karla karışık yağmur
Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Nevşehir
Çarşamba günü karla karışık yağmurlu
Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı
Niğde
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe ve Cuma günü kar yağışlı
Sivas
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Tokat
Perşembe günü karla karışık yağmur
Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı
Uşak
Çarşamba günü karla karışık yağmur
Van
Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur
Cuma ve Cumartesi kar yağışlı
Yozgat
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi kar yağışlı
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
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