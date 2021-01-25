Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için yapılan uyarıda, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiğini duyurdu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.