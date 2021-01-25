Euro
8.9915
-0.35%
Dolar
7.3838
-0.36%
Altın
439.58
-0.51%
Borsa
1.547
0.29%
Bitcoin
244.599
1.68%
EXEN Coin
18.88
0.90%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

    Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için yapılan uyarıda, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

    Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiğini duyurdu.

    Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

    DİKKATLİ OLUN UYARISI

    Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

    Meteoroloji den 4 il için fırtına uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir