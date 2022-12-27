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    Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da kar yağışı beklendiğini duyurdu.
    • 27.12.2022 - 20:54
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    Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu kar uyarısı

    Yurtta yeni haftaya karlı ve yağışlı havayla giriliyor.

    Kış, iyiden iyiye etkisini hissettirmeye başlayacak.

    Birçok ilde sağanak ve kar görülecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

    Artvin, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu kar uyarısı yapıldı.

    Sıcaklıklar 4 dereceye kadar azalacak

    Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yurt genelinde hava tahminleri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    Meteoroloji den 5 ile sarı kodlu kar uyarısı #1Meteoroloji den 5 ile sarı kodlu kar uyarısı #2


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