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    Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu sis uyarısı

    Metoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Manisa, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis ve puslu hava bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 19:00
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    Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu sis uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

    Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, sisli havanın da etkisini göstereceği belirtildi.

    Sisli hava, 8 ilde etkisini göstermeye devam edecek.

    8 ile sis uyarısı

    Meteoroloji; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Manisa, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi.

    Meteoroloji den 8 ile sarı kodlu sis uyarısı #1

    İstanbul çevresinde hafif sağanak bekleniyor

    Öte yandan, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

    Meteoroloji den 8 ile sarı kodlu sis uyarısı #2


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