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    Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
    • 30.10.2022 - 21:57
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    Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

    Yurdun Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi yarın toz bulutuyla kaplanacak..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 il için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

    9 ilde etkili olacak

    Yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

    Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji den 9 il için toz taşınımı uyarısı #1

    Meteoroloji den 9 il için toz taşınımı uyarısı #2


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