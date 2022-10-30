Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 9 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Yurdun Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi yarın toz bulutuyla kaplanacak..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 il için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

9 ilde etkili olacak

Yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.