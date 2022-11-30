Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın ve çevresinde yarın etkili olacak sağanak yağışa karşı vatandaşları su baskını ve sele karşı uyardı.

Hava sıcaklıkların soğumasıyla birlikte, yurt genelinde kış kendini hissettiriyor..

Haftalık tahminlere göre, yurdun hemen hemen her bölgesinde sağanak yağış etkili olacak..

Son olarak Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "01.12.2022 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın’ın batı ilçelerinde (Didim, Kuşadası, Söke, Koçarlı, Karpuzlu, Germencik) kuvvetli (20-50 kg/m) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara ( su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.