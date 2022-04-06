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    Meteoroloji'den Bursa için lodos uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü Bursa'nın bazı ilçelerinde kuvvetli lodos beklendiğini duyurdu.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:20
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    Meteoroloji'den Bursa için lodos uyarı

    Bursa'nın güneyindeki ilçelerde (İnegöl, Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Mustafakemalpaşa) perşembe günü kuvvetli lodos etkili olacak.

    Lodos uyarısı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    Açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgârın 07.04.2022 Perşembe günü İlimizin güney ilçelerinde (İnegöl, Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Mustafakemalpaşa) güneybatı yönünden (Lodos) kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

    Kuvvetli yağış da bekleniyor

    Öte yandan, kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı. Marmara'nın güneydoğunda bulunan illerde (Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli) sağanak yağışlar etkili olacak.

    Meteoroloji den Bursa için lodos uyarı #1

    Meteoroloji den Bursa için lodos uyarı #2


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