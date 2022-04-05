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    Meteoroloji'den Doğu illerine toz taşınımı uyarısı

    Meteoroloji'den Doğu illerine toz taşınımı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 21:07
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    Türkiye'nin Doğu kesimlerinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toz taşınımı hadisesinin yarın ve perşembe günü etkili olacağı belirtildi.

    İKİ GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

    Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

    Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji den Doğu illerine toz taşınımı uyarısı #1

    Meteoroloji den Doğu illerine toz taşınımı uyarısı #2


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