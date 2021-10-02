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    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sel ve su baskını uyarısı

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sel ve su baskını uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklendiğini, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 21:54
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    Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın hava ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    DOĞU KARADENİZ, ARDAHAN VE ERZURUM'DA ETKİLİ OLACAK

    Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz Trabzon, Rize ve Artvin, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

    Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #1

    HAVA SICAKLIKLARI DA 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

    Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #2

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #3

     

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #4

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #5

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #6

    Meteoroloji den Doğu Karadeniz e sel ve su baskını uyarısı #7

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