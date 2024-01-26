Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e uyarı! İç kesimlerinde yoğun kar bekleniyor

AA
Türkiye karlı havanın etkisi altında.
Karadeniz'de de yoğun bir kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın gün bitimine kadar Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'e kar uyarısı
Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Artvin'in ise kuzey yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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