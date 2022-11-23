Meteoroloji'den Düzce'ye sarı kodlu uyarı

Vatandaşların sokakta beklediği deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağmur uyarısı geldi.

Düzce Gölyaka merkez olmak üzere saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Halk sokakta bekliyor

Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Hasar binalar tespit edilirken bölge halkının caddelerdeki bekleyişi sürüyor.

Meteoroloji'den uyarı

AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın ardından bir başka uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Sağanak yağmur bekleniyor

Deprem bölgesindeki 5 günlük hava tahmin raporunu açıklandı.

Rapora göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel ve su baskını uyarısı

Öte yandan vatandaşlar için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü de bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.