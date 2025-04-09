Meteoroloji'den hem fırtına hem de toz taşınımı alarmı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirirken, 10 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar verilirken, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi ve toz taşınımın da geri döndüğü belirtildi.

Doğu ve Güney Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda şöyle denildi:

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK ETKİŞLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI YOLDA

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.