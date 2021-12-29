Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de etkili olması beklenen sağanak yağış sonrası yaşanacak su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk'ta yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Öte yandan, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.