Meteoroloji'den kritik uyarı: Kavurucu sıcaklar, geri dönüyor Türkiye, yine bunaltan sıcaklıkların etkisi altına giriyor... Meteoroloji, Marmara Bölgesi için uyarılarda bulunurken; dünyada en sıcak haziran ayının yaşanması ve temmuzun ilk 2 haftasında da sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından 2023'ün, yüzde 81 ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı hesaplandı.

AA

Hava sıcaklığı, artık dayanılamaz noktalara ulaştı.

Öyle ki nem ile birleşen sıcaklık, ölümcül sonuçlar bile doğurabiliyor.

Uzmanlar, belirli saatlerde dışarı çıkılmamasını önerirken, özellikle yaşlıları uyarıyor.

Marmara yine kavrulacak

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’ni uyardı.

Son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

8 derece daha artacak

Sıcak hava dalgasının etkisiyle bölgedeki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkacak.

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı ve çocuklara uyarı

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ege Bölgesi için "uyarı"

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ise İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin, 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı.

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle; İzmir 37-38, Aydın 42-44, Çanakkale 34-40, Balıkesir 33-39, Manisa ise 39-43 derece.

1850'den beri en sıcak ay

Öte yandan rekor düzeydeki sıcaklık, verilere de yansıyor.

Buna göre sıcaklık değerlerinin ölçülmeye başlandığı 1850'den beri geçen ay, en sıcak haziran olarak kayda geçti.

Haziranda küresel sıcaklıklar, 1850-1900 dönemi ortalamasına göre 1,47 derece arttı.

Haziran 2023, okyanuslarda da 1,12 dereceyle rekor sıcaklık artışının görüldüğü dönem oldu.

2023, rekor yılı olabilir

Ocak-haziran dönemi sıcaklıkları dikkate alındığında, rekor haziran sıcaklığının ardından El Nino'nun da etkisiyle 2023'ün, kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 81 olarak hesaplandı.

Berkeley Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2023'ün, kayıtlardaki en sıcak yıl olmaması durumunda en sıcak ilk 4 yıldan biri olma ihtimali ise yüzde 99 olarak öngörüldü.

2023'ün, yüzde 98 ihtimalle okyanuslarda tüm zamanların en sıcak yılı olacağı tahmin edildi.

2024 bile tehlikede...

Rekorlara rağmen bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 dönemine göre 1,5 dereceyi "muhtemelen" aşmayacağı, El Nino'nun sıcaklıklara etkisinin zamanla yansımasından dolayı El Nino'nun, 2024'te sıcaklıkları 2023'tekinden daha fazla artıracağı öngörüldü.

Küresel ortalama sıcaklıklar, günlük bazda ilk olarak 3 Temmuz'da rekor kırmasının ardından temmuzun ilk haftasının "kayıtlardaki en sıcak hafta" olduğu açıklanmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 4 Temmuz'da, El Nino koşullarının başladığını ilan etmişti.

Şu anda ise 2016, kayıtlardaki en sıcak yıl.

ABD ve Avrupa'da son durum

Bu arada ABD ve Avrupa’da sıcak hava dalgası etkisi göstermeye devam ediyor.

ABD’nin güney ve batı eyaletlerinde, Avrupa’da özellikle İtalya’nın güneyinde hava sıcaklığının tehlikeli seviyede olması bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) yapılan açıklamada, “ABD'nin batı ve güneyinde bazı bölgelerinde tehlikeli sıcak hava dalgası bekleniyor.” denildi.

Kırmızı bayrak uyarısı

Kaliforniya'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

Kaliforniya eyaletinin güneydoğusu, Nevada eyaletinin güneyi ve Arizona eyaletinin batısında ise ‘kırmızı bayrak uyarısı’ verildi.

110 milyondan fazla kişi etkileniyor

ABD'deki sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 38 şehirde sıcaklık rekor kırabilir…

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 16 kentte üçüncü seviye kırmızı alarm ilan etmişti.

Sicilya'da 45 derecenin üzerine çıkacak

İtalya Meteoroloji Servisi, 17-23 Temmuz tarihleri arasında ülkenin kuzeyinde sıcaklığın düşüşe geçmeye başlayacağını ancak Sicilya adasında tehlikenin sürdüğünü bildirdi.

Sicilya Adası'nda hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.