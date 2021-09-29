Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak yağışlı hava nedeniyle yaşanacak sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumunu paylaştı.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DAHA DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; cuma (01.10.2021) günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak nedeniyle, sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

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