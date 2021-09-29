- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı
- AA & Ensonhaber
- 29.09.2021 - 19:07
- Güncelleme : 29.09.2021 - 19:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumunu paylaştı.
Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nde etkili olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 4 DERECE DAHA DÜŞÜYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL UYARISI
Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; cuma (01.10.2021) günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak nedeniyle, sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ