Meteoroloji'den Marmara için uyarı! Fırtına geliyor... Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

DHA

Havaların soğuması olumsuz etkilerini yurt genelinde göstermeye devam ediyor.

Bir yandan karla mücadele devam ederken bir yandan sağanak yağış vatandaşları zor durumlarla karşı karşıya getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü risk oluşturan bölgeler için sık sık uyarıda bulunuyor.

Son uyarıysa Marmara Bölgesi için geldi.

Marmara bölgesi için fırtına uyarısı

Fırtına uyarısı verilen bölgede, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Çatılar uçabilir

Saatte 50-80 km hızla esmesi beklenen rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzlar yaşatabilir.

Bu durum karşından dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)