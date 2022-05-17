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    Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini belirterek kuvvetli yağış için uyarıda bulundu.
    • 17.05.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:46
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    Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

    Türkiye, sıcak geçirdiği bir haftanın ardından yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

    Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarılarda bulundu.

    Kuvvetli yağış için uyardı

    İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

    Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Sıcaklıklar 8-12 derece düşecek

    MGM, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi’nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada,  22 Mayıs Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Yarın, gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi’nde karla karışık yağmur görülmesinin beklendiği bildirildi.

    Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve MGM’nin yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.

    Meteoroloji den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı #1


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