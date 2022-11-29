Meteoroloji'den Muğla'ya 2 günlük yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin genelinde perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağışa karşı tedbir uyarısında bulundu.

Ülkemizin gözde turizm cenentlerinden biri olan Muğla’da hava sıcaklığı düştü.

Kenti etkisi altına alan sağanak yağış için Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla geneli için perşembe günü akşam saatlerine kadar yağacak olan yağmur için "şiddetli yağış" uyarısında bulundu.

Meteoroloji, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.