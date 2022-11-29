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    Meteoroloji'den Muğla'ya 2 günlük yağış uyarısı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin genelinde perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağışa karşı tedbir uyarısında bulundu.
    • 29.11.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:35
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    Meteoroloji'den Muğla'ya 2 günlük yağış uyarısı geldi

    Ülkemizin gözde turizm cenentlerinden biri olan Muğla’da hava sıcaklığı düştü.

    Kenti etkisi altına alan sağanak yağış için Meteoroloji vatandaşları uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla geneli için perşembe günü akşam saatlerine kadar yağacak olan yağmur için "şiddetli yağış" uyarısında bulundu.

    Meteoroloji, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.

    Meteoroloji den Muğla ya 2 günlük yağış uyarısı geldi #1

    Meteoroloji den Muğla ya 2 günlük yağış uyarısı geldi #2


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