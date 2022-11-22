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    Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Datça'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.
    • 22.11.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:24
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    Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın beklendiği ifade edildi.

    Muğla için ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı.

    Feribot seferleri iptal edildi

    Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferlerinin karşılıklı iptal edildiği bildirildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "23.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum-Datça: 09.00, Datça-Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir."

    Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı #1

    Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı #2

    Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı #3


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