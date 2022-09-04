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    Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.
    • 04.09.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 21:54
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    Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Karadeniz'de sağanak bekleniyor

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #1

    5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #2

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #3

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #4

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #5

    Meteoroloji den Orta Karadeniz e gök gürültülü sağanak uyarısı #6


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