Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.

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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Nisan ayına girdiğimiz günlerde, yurt genelindeki bahar havasının devam edeceğini de Meteoroloji duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı.

Toz taşınımına dikkat!

Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görülecek.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yer yer pus etkisini gösterecek

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.