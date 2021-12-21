Meteoroloji'den Türkiye geneli kar ve yağış uyarısı

Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen 6 il için turuncu, karla karışık yağmur beklenen 10 il için de sarı kod uyarısı yaptı.

Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK NORMALİN 10 DERECE ALTINA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.





10 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

Türkiye'nin doğusunda karla karışık yağmur beklentisi var.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için sarı kod uyarısı yapıldı.

ORTA KARADENİZ KAR ALTINDA

Orta ve Batı Karadeniz'e ise kar geliyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise turuncu kod ile uyarı yapıldı.

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ