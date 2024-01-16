AA

Türkiye'nin bazı bölgeleri sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi...

Doğu karla mücadele ederken, batı ise sağanak yağışla güne başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yurdun büyük bölümünü "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.

Aralarında Antalya ve İzmir'in de olduğu 25 kentte, fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

O iller aman dikkat!

ADANA

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AMASYA

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ANTALYA

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AYDIN

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BALIKESİR

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BOLU

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BURSA

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ÇANAKKALE

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ÇORUM

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

GİRESUN

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

HATAY

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İZMİR

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KARABÜK

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

KASTAMONU

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MANİSA

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MERSİN

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MUĞLA

Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ORDU

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

OSMANİYE

Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

RİZE

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SAMSUN

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SİNOP

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

TOKAT

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

TRABZON

Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)