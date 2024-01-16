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Meteoroloji'den uyarı geldi! 25 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor...

Meteoroloji'den uyarı geldi! 25 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesini sarı ve turuncu kodla uyararak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.