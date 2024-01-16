Türkiye'nin bazı bölgeleri sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi...
Doğu karla mücadele ederken, batı ise sağanak yağışla güne başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yurdun büyük bölümünü "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.
Aralarında Antalya ve İzmir'in de olduğu 25 kentte, fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
O iller aman dikkat!
ADANA
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
AMASYA
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
ANTALYA
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
AYDIN
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BALIKESİR
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BOLU
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
BURSA
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ÇANAKKALE
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ÇORUM
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
GİRESUN
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
HATAY
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İZMİR
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
KARABÜK
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
KASTAMONU
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MANİSA
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MERSİN
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MUĞLA
Turuncu kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ORDU
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
OSMANİYE
Sarı kodla uyarıldı. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
RİZE
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
SAMSUN
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
SİNOP
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
TOKAT
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
TRABZON
Sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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