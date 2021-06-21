Meteoroloji’den uyarı: İstanbul 4 gün boyunca yağışlı olacak

İstanbul, yağışlı havanın etkisinden çıkamıyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, cuma gününe kadar yağışlı olacak İstanbul’da, önümüzdeki hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor.

Günlerdir yağışlı havanın etkisi altına bulunan İstanbul ve diğer bölgeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son raporlarını yayınlandı.

Buna göre Megakent, cuma gününe kadar yağışlı olacak.

Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor.

KARADENİZ’DE DE HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK BAZI BÖLGELERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri; özellikle su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.