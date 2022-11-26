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    Meteorolojiden Van için kar uyarısı yapıldı

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.
    • 26.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:16
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    Meteorolojiden Van için kar uyarısı yapıldı

    Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van'da etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olmasının tahmin edildiği belirtildi.

    Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

    İHA'nın haberine göre, meteorolojinin yaptığı açıklamada, "Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Van’da 9, Muş’ta 7, Hakkari ve Bitlis’te 5 derece olması beklenmektedir." denildi.

    Meteorolojiden Van için kar uyarısı yapıldı #1


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