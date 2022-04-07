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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar ayları geldi, gönül yayları gevşedi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar ayları geldi, gönül yayları gevşedi...
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 10:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 7 Nisan Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan 2022...
7 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 25°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 20°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- ISPARTA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin, akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ESKİŞEHİR °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- KAYSERİ °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- KASTAMONU °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
- RİZE °C, 15°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 17°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatler
- inde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 24°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- KARS °C, 7°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 22°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- SİİRT °C, 22°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu