Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Şubat Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar 5 Şubat Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat 2022...

5 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 2°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.