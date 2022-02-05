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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 09:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 5 Şubat Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat 2022...
5 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 17°C
- Az bulutlu
- HATAY °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 1°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 7°C
- Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, -5°C
- Çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 4°C
- Parçalı bulutlu
- MUŞ °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 6°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 8°C
- Parçalı bulutlu