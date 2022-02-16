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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 16 Şubat Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:27
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 16 Şubat Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2022...

    16 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 11°C
    • Parçalı bulutlu
    • KOCAELİ °C, 14°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • TEKİRDAĞ °C, 10°C
    • Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 8°C
    • Parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ADANA °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu
    • ANTALYA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu
    • ISPARTA °C, 11°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ANKARA °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KAYSERİ °C, 6°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KONYA °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • BOLU °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • AĞRI °C, 0°C
    • Parçalı bulutlu
    • ERZURUM °C, 2°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • MALATYA °C, 8°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 3°C
    • Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 15°C
    • Az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 15°C
    • Az bulutlu
    • MARDİN °C, 13°C
    • Az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 17°C
    • Az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #4


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