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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 10:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 16 Şubat Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2022...
16 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 14°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ADANA °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BOLU °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 0°C
- Parçalı bulutlu
- ERZURUM °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 15°C
- Az bulutlu
- MARDİN °C, 13°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
- Az bulutlu