Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bazı iller var ki...

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bazı iller var ki...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 3 Şubat Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Vatandaşlar 3 Şubat Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat 2022...

3 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Muğla kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı S

İNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

MUŞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.