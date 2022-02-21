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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Cemre etkisini göstermeye başladı mı?
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Cemre etkisini göstermeye başladı mı?
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 10:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
- DENİZLİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ADANA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat ve Çankırı, akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas, gece saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ANKARA °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
- KONYA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BOLU °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
- DÜZCE °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
- TRABZON °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum ve Kars, gece saatlerinde Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
- HAKKARİ °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
- MALATYA °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu