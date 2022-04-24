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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor...
- Haber Merkezi
- 24.04.2022 - 09:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşlar 24 Nisan Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2022...
24 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 24°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
- TOKAT °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 21°C
- Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 21°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 29°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- VAN °C, 19°C
- Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık