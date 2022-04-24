Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
589.784
0.42%
BTXN Coin
25.73
-5.68%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 24 Nisan Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    Vatandaşlar 24 Nisan Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2022...

    24 Nisan bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor... #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    • ADANA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • YOZGAT °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • KASTAMONU °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • AMASYA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
    • TOKAT °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor... #3

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 21°C
    • Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu
    • KARS °C, 21°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 29°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    • VAN °C, 19°C
    • Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Deniz, güneş, kumsal yükleniyor... #4


    İlginizi Çekebilir

    Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı
    Dünya

    Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
    3. Sayfa

    Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü

    Görüş Bildir