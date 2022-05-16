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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 09:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşlar 16 Mayıs Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs 2022...
16 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 27°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MANİSA °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- ADANA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 27°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 20°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ARTVİN °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU °C, 20°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu,bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı