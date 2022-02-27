Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ikinci cemre düştü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Şubat Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Vatandaşlar 27 Şubat Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2022...

27 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batısının, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu, Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.