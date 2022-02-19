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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Şubat Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 10:34
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin'in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

    Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 19 Şubat Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022...

    19 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 15°C
    • Az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 12°C
    • Parçalı az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 14°C
    • Parçalı az bulutlu
    • TEKİRDAĞ °C, 10°C
    • Parçalı az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 6°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü... #1

    AKDENİZ

    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu

    • ANTALYA °C, 17°C
    • Parçalı az bulutlu
    • HATAY °C, 18°C
    • Parçalı az bulutlu
    • ISPARTA °C, 8°C
    • Parçalı az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ANKARA °C, 7°C
    • Parçalı bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 7°C
    • Parçalı bulutlu
    • KAYSERİ °C, 7°C
    • Parçalı bulutlu
    • KONYA °C, 5°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • BOLU °C, 8°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 8°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz(Çorum dışında) ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 9°C
    • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
    • SAMSUN °C, 10°C
    • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
    • TOKAT °C, 9°C
    • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
    • TRABZON °C, 9°C
    • Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 1°C
    • Parçalı bulutlu
    • HAKKARİ °C, 5°C
    • Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
    • MALATYA °C, 9°C
    • Parçalı bulutlu
    • VAN °C, 4°C
    • Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 14°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • MARDİN °C, 14°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü... #4


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