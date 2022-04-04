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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Nisan Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:17
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 4 Nisan Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan 2022...

    4 NİSAN 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DENİZLİ °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İZMİR °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • MUĞLA °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu
    • HATAY °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ISPARTA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KAYSERİ °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KONYA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 11°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • VAN °C, 13°C
    • Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • SİİRT °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde... #4


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