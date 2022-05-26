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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Haziran kapıda, tatilcilerin eli bavullarda...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Haziran kapıda, tatilcilerin eli bavullarda...
- 26.05.2022 - 09:53
- Güncelleme : 26.05.2022 - 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşlar 26 Mayıs Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2022...
26 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 32°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 27°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 32°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 33°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 28°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 35°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 35°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 37°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 29°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 29°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 30°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- KONYA °C, 29°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 27°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 32°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 26°C
- Az bulutlu
- ORDU °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor..
- ERZURUM °C, 19°C
- Az bulutlu
- KARS °C, 19°C
- Az bulutlu
- MALATYA °C, 26°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 17°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 29°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 28°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 28°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık