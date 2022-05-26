Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Haziran kapıda, tatilcilerin eli bavullarda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşlar 26 Mayıs Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2022...

26 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Az bulutlu

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor..

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

VAN °C, 17°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.