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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Hoş geldin yaz, çok bekledik ama değdi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Hoş geldin yaz, çok bekledik ama değdi...
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 09:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşlar 24 Nisan Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2022...
24 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
- ADANA °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C
- Az bulutlu
- HATAY °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
- TOKAT °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- TRABZON °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 20°C
- Parçalı bulutlu KARS °C, 20°C Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 18°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu