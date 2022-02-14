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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İlk cemre kapıya dayandı...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İlk cemre kapıya dayandı...
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 10:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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14 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
- TEKİRDAĞ °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 5°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 4°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 5°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DÜZCE °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
- KASTAMONU °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
- SAMSUN °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer yer çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, -9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
- ERZURUM °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 13°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu